أكثر من 4 آلاف طن حليب إنتاج مؤسسة المباقر حتى أيلول

دمشق-سانا

بلغ عدد رؤوس قطيع الأبقار لدى المؤسسة العامة للمباقر نحو 2036 في منشآتها العاملة حاليا وهي “جب رملة” و”فديو” و”الغوطة” و”حمص” 817 رأسا منها حلوب و211 “جواف” و1008 “قطيع نامي” حيث بلغ إنتاجها من الحليب حتى نهاية أيلول الماضي نحو 4623 طنا وفق المدير العام للمؤسسة المهندس خالد هلال.

وبين هلال أن خطة المؤسسة لإنتاج الحليب للعام الحالي تبلغ 5273 طنا وبمعدل إنتاج يومي 17 طنا بينما بلغ إنتاجها من اللحوم 128 طنا من خطتها البالغة 159 طنا مشيرا إلى أن معامل الألبان والأجبان في مبقرتي فديو وجب رملة تقوم بتصنيع إنتاجهما اليومي من الحليب إلى منتجات مختلفة منها اللبن واللبنة والجبنة البيضاء ويجري العمل لتصنيع اللبن العيران والجبنة المطبوخة.

وبين مدير المؤسسة أنه يتم تسويق المنتجات عبر منافذ البيع المباشر في المعامل ومن خلال صالات السورية للتجارة في محافظات دمشق واللاذقية وحماة لافتا إلى أن الخطة الإنتاجية للمؤسسة للعام المقبل تتضمن إنتاج 7196 طنا من الحليب و220 طنا من اللحوم.

وحول المشروعات الزراعية لإنتاج الأعلاف الخضراء والحبوب بين هلال أن إنتاج المؤسسة من العلف الأخضر بلغ 8949 طنا يقدم قسم منها للقطيع كعلف أخضر ويتم تصنيع الباقي إلى سيلاج ودريس بينما بلغ إنتاج المؤسسة من الحبوب المتنوعة “قمح وشوفان وشعير” نحو 2082 طنا.

غصوب عبود