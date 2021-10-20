التأمينات الاجتماعية بدير الزور منحت قروضاً بقيمة 13 مليون ليرة للمتقاعدين

دير الزور-سانا

صرف فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدير الزور نحو 4 مليارات و350 مليون ليرة معاشات للعاملين المتقاعدين في المحافظة منذ بداية العام الحالي ولغاية شهر أيلول.

وأوضحت بثينة الفتيح مديرة الفرع في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن فرع المؤسسة يصرف الرواتب شهريا عبر الصراف الآلي والكوة الموجودة في البريد لـ 11970 متقاعدا مسجلين لديه منهم 7348 معاش شيخوخة و179 معاش عجز طبيعي و3963 معاش وفاة و300 معاش وفاة ناتجة عن الإصابة و180 معاش عجز إصابة مشيرا إلى أن قيمة التعويضات المصروفة لإصابات العمل تجاوزت 9 ملايين بينما بلغت قيمة تعويضات الدفعة الواحدة نحو 5ر29 مليون ليرة.

وأضافت إن فرع المؤسسة ومنذ كسر الحصار عن مدينة دير الزور أواخر العام 2017 عمل على إعادة تفعيل كل الخدمات عبر مقره البديل حيث تم ربط الشبكة الالكترونية بعد تزويده بالأجهزة الحاسوبية وبجهود العاملين في الفرع تم إخراج الملفات من المقر القديم الواقع ضمن أحياء المدينة المحررة والذي تعرض للتخريب والنهب على يد العصابات الإرهابية تضمنت أكثر من 43 ألف ملف وإضبارة و90 بالمئة من بطاقات ضم الخدمة وأرشفتها الكترونيا حفاظا على حقوق المؤسسة والمواطنين.

ولفتت الفتيح إلى تفعيل برنامج القروض للمتقاعدين حيث تجاوزت قيمة القروض الممنوحة للمتقاعدين 13 مليون ليرة إضافة إلى تفعيل برنامج ضم الخدمة حيث بلغ عدد المستفيدين 1050 مستفيدا منذ بداية العام الحالي مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة طبية لاعتماد شهادات العجز والإصابة والقيام بجولات تفتيشية لتشميل العمال في القطاع الخاص غير المسجلين بالمظلة التأمينية حيث بلغ عدد العمال الذين تم تسجيلهم 538 عاملا.

ابراهيم الضللي

نشرة سانا الاقتصادية