شركة تجفيف البصل في سلمية تبدأ تنظيم عقود توريد محصول البصل مع المزارعين

حماة-سانا

باشرت الشركة العامة لتجفيف البصل والخضار في سلمية بتنظيم عقود بين الشركة والفلاحين من أجل توريد محصول البصل الأبيض والقزح والبادرون للموسم المقبل وذلك ضمن خطتها التي تتضمن استلام 1280 طنا.

وأوضح مدير عام الشركة المهندس باسل الحموي لنشرة سانا الاقتصادية أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتشجيع الفلاحين على زراعة محصول البصل الأبيض والقزح والبادرون منها استلام الكميات المخصصة لهم من مادة المازوت ومن الأسمدة إضافة إلى تقديم البذار من القزح وإمكانية التعاقد مع المزارعين مشيرا إلى أن الشركة ستقوم بالتواصل مع المزارعين مباشرة في مختلف الوحدات الإرشادية ومع الجمعيات الفلاحية في مناطق زراعة البصل بالسلمية والغاب بهدف تحفيزهم على زراعة محصول البصل.

وتوقع الحموي أن يكون هناك زيادة في عدد المتعاقدين للموسم القادم بينما استلمت ما يزيد على 425 طنا من البصل الأبيض و1 طن و600 كغ من البادرون هذا الموسم لافتا إلى أن الشركة تواصل استلام قزح البصل من المزارعين وبسعر 800 ليرة للكيلو غرام الواحد حيث بلغت الكميات المستلمة لغاية تاريخه 20 طنا.

سهاد حسن

نشرة سانا الاقتصادية