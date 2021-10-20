مبيعات أعلاف طرطوس تزيد على 23 مليار ليرة في 9 أشهر

طرطوس-سانا

بلغت قيمة مبيعات فرع أعلاف طرطوس منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية الشهر التاسع أكثر من 29 ألف طن من المواد العلفية المختلفة بقيمة تجاوزت 23 مليار ليرة.

وبين المهندس محمد حسين مدير الفرع في تصريح لنشرة سانا الاقتصادية أن عملية بيع المواد العلفية مستمرة لمختلف أنواع الثروة الحيوانية وفق دورات علفية أقرها مجلس إدارة المؤسسة العامة للأعلاف وذلك بناء على الإحصائيات الصادرة عن مديرية زراعة طرطوس مشيراً إلى أنه تم خلال الفترة نفسها بيع 2352 طناً من النخالة و121 طن شعير و21400 طن من الذرة إضافة إلى 3236 علف جاهز كبسول ونحو 2420 طناً من كسبة الصويا.

ولفت حسين إلى استمرار عملية تأمين المواد العلفية اللازمة لنشاط المؤسسة من خلال مصادر الإنتاج المحلية كالمطاحن ومعامل الزيوت أو من خلال عملية الاستيراد إضافة إلى استلام حصة المؤسسة من المواد العلفية المستوردة والممولة من المصرف المركزي وبسعر التكلفة حيث بلغت كميات الاستجرارات من مختلف المواد العلفية منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية الشهر التاسع أكثر من 181 ألف طن بقيمة إجمالية نحو 159 مليار ليرة مبيناً أن الاستجرارات شملت استيراد نحو 140 ألف طن ذرة و20 ألف طن من الصويا إضافة إلى استلام أكثر من 21 ألف طن نخالة من مطحنتي طرطوس واللاذقية تم توزيعها على فروع المؤسسة العاملة في المحافظات.

وأشار حسين إلى أن المؤسسة تعمل على تجاوز الصعوبات التي تعترض العملية الإنتاجية في معمل أعلاف طرطوس بما يسهم في زيادة كمية الإنتاج المصنع من العلف والتي تتمتع بجودة وفعالية عالية وذلك بعد استكمال كل أعمال الصيانة والتحديث وتوريد المواد الأولية وفق الجدول الزمني المحدد لافتاً إلى أن المعمل ينتج مادتي جاهز حلوب كبسول وجريش بما يضمن تأمين حاجة المحافظة وبعض المحافظات المجاورة حيث بلغت الكميات المنتجة للفترة نفسها 12882 طناً منها 8930 طناً من العلف الجاهز كبسول ونحو 4000 طن من الجريش.

نديم معلا

نشرة سانا الاقتصادية