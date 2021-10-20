ضبط صهريج بمخالفة التلاعب بكميات مازوت التدفئة المباعة للمواطنين

اللاذقية-سانا

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك باللاذقية أمس صهريجاً لتوزيع مادة مازوت التدفئة بمخالفة تركيب وصلة إضافية غير نظامية بعد العداد للتلاعب بالكميات المباعة للمواطنين.

وأوضح مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك سامر سوسي في تصريح لمراسل سانا أن الوصلة تعيد جزءاً من مادة المازوت الخارجة من العداد إلى الخزان ويتم التحكم بالكميات المسروقة عن طريق صمام مركب على الوصلة بحيث يمكن التحكم بالكمية المسروقة من خلال فتحة الصمام والتي قد تصل إلى أكثر من نصف الكمية عند فتح الصمام إلى حده الأعلى.

وأشار سوسي إلى أنه تم تنظيم الضبط اللازم واحالة المخالف موجوداً إلى القضاء المختص أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بموجب المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2020.

وفي السياق نفسه نظمت المديرية ضبطاً تموينياً بمحطة وقود في محيط مدينة اللاذقية بمخالفة التصرف بمادتي المازوت والبنزين بطريقة غير مشروعة ولغير الغاية المخصصة لها.

وبين سوسي أن الكميات بلغت 14290 ليتر مازوت و8904 ليترات بنزين مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية التي تستوجبها المخالفة.