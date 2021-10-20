مقاتلتان روسيتان تمنعان طائرتين أمريكيتين من انتهاك المجال الجوي للبلاد

موسكو-سانا

منعت مقاتلتان روسيتان اليوم طائرتين أمريكيتين من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن مركز إدارة الدفاع الوطني في وزارة الدفاع الروسية قوله في بيان إن “مقاتلتين روسيتين من طراز سو30 رافقتا قاذفتين أمريكيتين استراتيجيتين من طراز (بي ون بي) كانتا تتجهان نحو الحدود الروسية فوق البحر الأسود ونتيجة لذلك غير الطيارون الأمريكيون مسارهم وابتعدوا عن الحدود”.

وأكد البيان أن تحليق الطائرات الروسية جرى في ظل التزام صارم بالقواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت قبل أيام أن مقاتلة من طراز ميغ 31 تابعة لسلاح الجو الروسي اعترضت طائرة قاذفة أمريكية من نوع بي ون بي فوق بحر اليابان ومنعتها من انتهاك الحدود الروسية.