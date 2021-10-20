اليابان تستعين بالذكاء الاصطناعي لحجب التعليقات غير اللائقة على الانترنت

طوكيو-سانا

أعلنت شركة ياهو اليابان للانترنت أنها بدأت استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لتقييم تعليقات المستخدمين على المقالات الإخبارية على الانترنت وحجب غير اللائق منها.

وذكرت وكالة ان اتش كيه اليابانية للأنباء أن ياهو اليابان قررت استخدام الذكاء الاصطناعي بشكل كامل لتقييم كل منشور وإغلاق وظيفة التعليقات للمقالات التي تجتذب الكثير من المنشورات المسيئة.

وبالتوازي مع العمل بإعدادات الذكاء الاصطناعي الجديدة بدأت ياهو اليابان بتحذير الأشخاص الذين يحاولون التعليق على الأخبار المتعلقة بانتخابات مجلس النواب الياباني المقبلة من احتمال التعرض لمخالفات قانونية إذا أقدموا على نشر منشورات خاطئة أو غير لائقة.