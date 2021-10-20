كورونا يودي بحياة أكثر من أربعة ملايين و926 ألف شخص حول العالم

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من أربعة ملايين و926 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل حتى الآن إلى 242233214 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 4926696 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 219520640 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 747676 حالة وفاة من أصل 45947579 إصابة تليها الهند مع تسجيل 452684 وفاة من أصل 34108323 إصابة ثم البرازيل ثالثة بتسجيلها 603855 حالة وفاة من 21664879 إصابة.