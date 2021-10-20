روانجي: جرائم الكيان الإسرائيلي ينبغي ألا تبقى بلا عقاب

نيويورك-سانا

جدد سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي التأكيد اليوم أن الكيان الإسرائيلي يتحمل المسؤولية إزاء انتهاكاته لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة مشدداً على أن مثل هذه الجرائم لا ينبغي أن تبقى بلا عقاب.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روانجي قوله خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي لدراسة أوضاع الشرق الأوسط “أن الأوضاع الراهنة في أرض فلسطين المحتلة مقلقة وأن استمرار الأوضاع من شأنه أن يقلق المجتمع الدولي بشدة” وذلك في إشارة إلى السياسات العدائية والممارسات العدوانية التي ينتهجها الكيان الإسرائيلي بصفة قوة احتلالية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

كما ندد روانجي بمواصلة الكيان الإسرائيلي انتهاك حرمة المقدسات الدينية والإسلامية ولاسيما المسجد الأقصى الذي يتعرض باستمرار لهذه الاعتداءات بغية تنفيذ مشروع الكيان غير القانوني في مجال التقسيم الزماني والمكاني لهذا المسجد.