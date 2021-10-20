الصين تتسلم شعلة أولمبياد بكين (2022) الشتوية

بكين-سانا

سلمت العاصمة اليونانية أثينا اليوم شعلة الدورة الأولمبية الشتوية المقررة في العاصمة الصينية بكين العام المقبل إلى اللجنة الصينية المنظمة للدورة.

وأقيمت احتفالية تسليم الشعلة في استاد باناثينايكو الذي احتضن أول دورة أولمبية حديثة في عام 1896 والمشيد بالكامل من الرخام وذلك بحضور عدد قليل من الجمهور في ظل التدابير الخاصة بجائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستضيف بكين منافسات الأولمبياد الشتوي بين الرابع والـ 20 من شباط المقبل لتصبح أول مدينة تستضيف كلاً من الألعاب الأولمبية الصيفية والشتوية بعد استضافة أولمبياد 2008.