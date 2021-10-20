بشرط جزائي ضخم… برشلونة يحسم اتفاقه مع فاتي

مدريد-سانا

يقترب نادي برشلونة الإسباني من الاحتفاظ بنجمه المتألق أنسو فاتي لفترة طويلة والذي بات نجم الفريق الأول بعد رحيل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفق صحيفة “سبورت” الكتالونية فإن إدارة برشلونة اتفقت مع اللاعب على تمديد عقده حتى صيف عام 2027 مع زيادة راتبه السنوي ووضع شرط جزائي في عقده بقيمة مليار يورو وهي نفسها قيمة الشرط الجزائي في عقد زميله بيدري الذي أعلن برشلونة الخميس الماضي عن تجديد عقده حتى عام 2026.

وكان عقد مهاجم الفريق ينتهي في الـ 30 من حزيران 2022 مع خيار تمديد لمدة عامين آخرين لكن إدارة النادي كانت تعلم أن خورخي مينديز وكيل فاتي شكك في شرعية هذا البند في العقد الذي تم توقيعه عندما كان اللاعب قاصراً لذا لم يفكر النادي في تفعيله مفضلاً التفاوض على عقد جديد.