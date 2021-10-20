محاولات تركيا الانضمام للاتحاد الأوروبي وصلت إلى طريق مسدود

بروكسل-سانا

أكدت المفوضية الأوروبية اليوم أن تركيا أخفقت في الانضمام للاتحاد الأوروبي ووصلت محاولاتها إلى طريق مسدود.

وفي تقريرها السنوي الذي يعتبر الأشد انتقاداً للنظام التركي منذ أن بدأت أنقرة محادثات الانضمام للتكتل قبل 16 عاماً أوضحت المفوضية أن حكومة رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان “تشرف على تضييق مستمر لمساحة الديمقراطية وسيادة القانون وتتجاهل توصيات الاتحاد الأوروبي العام الماضي”.

وأشار التقرير وفق رويترز إلى أن “أنقرة ليست جادة في القيام بالإصلاحات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي رغم إعادة التزام أردوغان في نيسان الماضي بهدف الحصول على عضوية التكتل كاملة في وقت حاول فيه الجانبان تحسين العلاقات المتوترة”.

وقالت المفوضية “لم تعالج مخاوف الاتحاد الأوروبي الجدية من استمرار تدهور الديمقراطية وسيادة القانون والحقوق الأساسية واستقلال القضاء” مؤكدة أنه “في ظل الظروف الراهنة وصلت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد إلى طريق مسدود فعلياً”.

وتواجه محاولات انقرة الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي انتقادات أوروبية واسعة نتيجة ممارسات النظام التركي القمعية وعدم احترام الحريات العامة فيها وعدم إيفائها بالمعايير الأوروبية وخصوصاً في مجال حقوق الإنسان حيث أثارت حملة الاعتقالات والإقالات التي أطلقها أردوغان بحجة محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا توترات بين أنقرة وبروكسل.