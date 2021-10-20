إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي بفيروس كورونا

واشنطن-سانا

أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن الوزير أليخاندرو مايوركاس الذي حصل على التطعيم بكامل جرعتيه ضد فيروس كورونا تأكدت إصابته بكوفيد 19 صباح اليوم.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” عن المتحدث قوله إن الوزير مايوركاس ثبتت إصابته صباح اليوم بالفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 بعد إجراء اختبار ضمن إجراءات روتينية قبل السفر.

وأضاف المتحدث لا يعاني سوى من احتقان بسيط.. حصل على التطعيم بكامل جرعتيه وسيعزل نفسه ويعمل من المنزل بحسب بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والعمل يجري الآن على تتبع المخالطين له.