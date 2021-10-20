SCS-NET

إصابة وزير الأمن الداخلي الأمريكي بفيروس كورونا

2021-10-19

واشنطن-سانا

أعلن متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأمريكي أن الوزير أليخاندرو مايوركاس الذي حصل على التطعيم بكامل جرعتيه ضد فيروس كورونا تأكدت إصابته بكوفيد 19 صباح اليوم.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” عن المتحدث قوله إن الوزير مايوركاس ثبتت إصابته صباح اليوم بالفيروس المسبب لمرض كوفيد 19 بعد إجراء اختبار ضمن إجراءات روتينية قبل السفر.

وأضاف المتحدث لا يعاني سوى من احتقان بسيط.. حصل على التطعيم بكامل جرعتيه وسيعزل نفسه ويعمل من المنزل بحسب بروتوكولات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها والعمل يجري الآن على تتبع المخالطين له.

انظر ايضاً

قيود جديدة في موسكو على خلفية انتشار كورونا

موسكو-سانا أصدر سيرغي سوبيانين عمدة العاصمة الروسية موسكو اليوم توجيها بإعادة تفعيل بعض القيود العامة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved