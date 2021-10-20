عبد اللهيان: هجمات (داعش) الإرهابية في أفغانستان تثير قلقنا

طهران -سانا

أعرب حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الإيراني عن قلق بلاده الشديد إزاء التصعيد في أفغانستان ولاسيما الهجمات الإرهابية التي ينفذها عناصر تنظيم “داعش” ضد هذا البلد.

ونقلت وكالة ارنا عن عبد اللهيان قوله خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي إن إيران مهتمة بالمكانة الرفيعة لدول الجوار على صعيد السياسة الخارجية للحكومة الجديدة في إيران مشدداً على ضرورة استمرار المشاورات بين طهران ومسقط حول القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد الجانبان في الاتصال تواصل المباحثات بين إيران وعمان وسبل توسيع العلاقات بمختلف المجالات السياسية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف عبد اللهيان أن بلاده مستعدة لتنفيذ المشاريع التي توافقت عليها سابقاً مع سلطنة عمان كما جدد وزير خارجية عمان الدعوة لنظيره الإيراني بزيارة مسقط.