سيدات إيران يحرزن لقب بطولة آسيا المفتوحة للتايكواندو

طهران-سانا

أحرز منتخب سيدات إيران للتايكواندو لقب بطولة كأس آسيا المفتوحة للتايكواندو بنسختها الثالثة في طهران برصيد 7 ذهبيات.

ونال منتخب إيران المركز الأول برصيد 7 ميداليات ذهبية وفضية واحدة وبمجموع 931 نقطة تلاه نظيره الروسي بذهبية وأخرى فضية و187 نقطة وجاءت الهند ثالثة ببرونزيتين و57 نقطة.

بينما حل بالمركز الرابع الى السابع كل من منتخبات الأردن.. برونزية و26 نقطة وأفغانستان.. صفر ميدالية و5 نقاط وباكستان.. صفر ميدالية ونقطتان والعراق.. صفر ميدالية ونقطتان.

وشارك في منافسات السيدات التي انطلقت الأحد الماضي 138 لاعبة من الأردن وأفغانستان وباكستان وروسيا والهند وإيران والعراق.