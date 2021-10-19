الخرسانة الشفافة.. اختراع جديد في عالم البناء

مدريد-سانا

نجح باحثون من جامعة (بوليتكنيكا دي فالنسيا) الإسبانية بتصميم وتسجيل براءة اختراع لنوع جديد من الخرسانة الشفافة.

ووفق موقع سكاي نيوز فإن للخرسانة الجديدة المسماة (هترانس) تصميمات ثلاثية الأبعاد يتم دمجها لإنشاء واجهات وأرصفة وغيرها من أعمال الإنشاءات وبتكلفة أقل بـ 80 بالمئة من غيرها من الخرسانات التقليدية.

وتعتبر الخرسانة الشفافة مواد بناء تتميز بخصائص انتقال الضوء لاحتوائها على عناصر بصرية ضوئية مدمجة في داخلها ما يتيح مرور الضوء من طرف إلى آخر وينتج عن هذه العملية ضوء معين على السطح.