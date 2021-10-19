قوى العدوان السعودي تواصل خروقاتها في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى تحالف العدوان السعودي ومرتزقتها 343 خرقاً جديداً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن.

ونقلت وكالة الأنباء اليمينة سبأ عن مصدر عسكري قوله “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية و13 غارة لطيران تجسسي في الفازة والجبلية والتحيتا وتحليق في أجواء عدة مناطق”.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.