انقطاع التيار الكهربائي عن الحسكة نتيجة عطل فني

الحسكة-سانا

أدى عطل فني طارئ على خط توتر 230 ك.ف الواصل بين الطبقة والأبواب إلى خروجه عن الخدمة وانقطاع التغذية الكهربائية عن عدد من مدن ومناطق محافظة الحسكة.

وبين مدير شركة كهرباء الحسكة المهندس أنور عكلة لمراسل سانا أن ورشات الصيانة تقوم حاليا بالكشف على مسار الخط لتحديد مكان العطل واصلاحه بالسرعة الممكنة وإعادة تغذية المؤسسات الخدمية والمشتركين بالطاقة الكهربائية.

وأشار إلى أنه تتم حاليا تغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي عن طريق منشأة توليد السويدية لحين إصلاح خط التوتر الذي يعتبر المصدر الرئيسي لتغذية المحافظة بالطاقة الكهربائية.