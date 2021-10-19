فوز الحرية على عمال حماة في دوري الدرجة الأولى بكرة القدم

حماة-سانا

فاز نادي الحرية على عمال حماة بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على أرض الملعب الصناعي بحماة ضمن الجولة الثالثة من منافسات مرحلة ذهاب المجموعة الرابعة من دوري الدرجة الأولى بكرة القدم لفئة الرجال.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي فيما تمكن لاعب الحرية نضال محمد من إحراز هدف فريقه الوحيد في الشوط الثاني.

وكان الحرية قد تعادل في مباراته الأولى مع خطاب بهدف لهدف فيما خسر عمال حماة مباراته الماضية أمام خطاب بهدفين لهدف.

وتضم المجموعة الرابعة أيضاً فرق الجهاد وعامودا والجزيرة حيث سيتأهل الأول والثاني منها إلى الدور الثاني.