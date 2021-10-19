شويغو وباقري يبحثان التعاون في محاربة الإرهاب

موسكو-سانا

بحث وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري في موسكو اليوم تعزيز العلاقات الثنائية والوضع في أفغانستان.

وقال شويغو خلال اللقاء “إن علاقاتنا مع إيران تتطور وما يوضح ذلك هو الكفاح المشترك ضد الإرهاب الدولي” مؤكداً “استعداد بلاده لمواصلة بذل كل جهد ممكن للحفاظ على الوتيرة الحالية لتنمية علاقاتهما”.

وأشار شويغو إلى التعاون بين موسكو وطهران في محاربة الإرهاب في سورية مبيناً أنه يمكن الاستمرار بهذا التعاون في مناطق مختلفة مثل أفغانستان لافتاً بهذا الخصوص إلى تهديدات ظهور تنظيم (داعش) الإرهابي على أراضي الدول المجاورة لهذا البلد.

بدوره أكد باقري أهمية التعاون الإيراني الروسي في محاربة الإرهاب مشيراً إلى ضرورة دعم الجيش العربي السوري الذي يحارب التنظيمات الإرهابية على الأراضي السورية.

وبين باقري أن “روسيا وإيران لديهما نهج مشترك بشأن الوضع في أفغانستان”.