القبض على مروجي مخدرات بريف دمشق

دمشق-سانا

ألقت شرطة ناحية صحنايا بريف دمشق القبض على شخصين من تجار ومروجي المخدرات وصادرت قطع من مادة الحشيش المخدر و94 حبة كبتاغون و16 حبة مخدرة نوع زولام.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها أنه بعد رصد تحركات أحد تجار ومروجي المخدرات تم إلقاء القبض عليه بكمين محكم في حي المصطبة بصحنايا وضبطت بحوزته قطع من مادة الحشيش المخدر وكمية 94 حبة كبتاغون و16 حبة مخدرة نوع زولام وموس كباس وشنتيانة حديدية عدد ثلاثة وسيفين وغمد لشنتيانة.

وحسب البيان أنه بعد تدقيق وضع الشخص تبين وجود خمس وعشرين إذاعة بحث بحقه بجرائم الإتجار وترويج المخدرات وبالتحقيق معه اعترف بحيازته المواد المخدرة وترويجها والاتجار بها.

كما ألقت شرطة ناحية صحنايا وفقا للبيان القبض على تاجر مخدرات آخر وتبين وجود عدة طلبات بحقه بجرائم الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها واعترف بالتحقيق معه بما نسب إليه.

وأوضحت الوزارة انه تمت مصادرة المواد المخدرة وان التحقيقات مازالت مستمرة مع المقبوض عليهما لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم.