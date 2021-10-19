فعالية توعوية في الحسكة بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية

الحسكة-سانا

أقامت الجمعية السورية للتنمية الاجتماعية “مركز بيت الكل” بالتعاون مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين فعالية فنية توعوية بمناسبة اليوم العالمي للصحة النفسية وذلك على خشبة المركز الثقافي العربي بمدينة الحسكة.

وبينت المختصة النفسية في الجمعية ميساء أحمد في تصريح لمراسل سانا أن الفعالية تضمنت تقديم عرض مسرحي لفريق المسرح التفاعلي في الجمعية يسلط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي من الممكن أن تكون البيئة المهيئة للمشاكل النفسية ولاسيما التي يعانيها جيل الشباب في ظل الظروف الحالية.

وبين مدير المسرح التفاعلي في الجمعية المتطوع نور يعقوب أن العرض يجسد تجارب أشخاص مروا بحوادث معينة في الماضي تركت في أنفسهم أثرا نفسيا سلبيا في ظل النظرة الخاطئة من المجتمع لهؤلاء الأشخاص بدلا من دعمهم ومساندتهم للخروج من الحالة النفسية التي تعرضوا لها حيث ركز العرض المسرحي على بعض الحالات التي تنتشر بين الشباب ولاسيما التنمر والعنف الأسري والعنف من الأصدقاء وسبل التخلص من العوارض النفسية لها.