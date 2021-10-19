إكثار بذار السويداء يفتح باب التعاقد مع المزارعين لزراعة القمح

السويداء-سانا

أعلن فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في السويداء فتح باب التعاقد مع المزارعين من القطاعين التعاوني والخاص لزراعة مساحات من القمح ضمن مناطق الاستقرار المطري من صنفي شام 3 و دوما 1 للموسم 2021-2022 بهدف تنفيذ الخطة الإنتاجية لتأمين البذار اللازمة للمواسم القادمة.

وأشار مدير الفرع المهندس وائل الطويل في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أنه على الراغبين بالتعاقد تقديم الوثائق المطلوبة إلى ديوان فرع المؤسسة خلال موعد أقصاه منتصف الشهر القادم ليتم بعدها إجراء الكشف من المختصين بالفرع على المساحات المراد التعاقد عليها لاعتمادها في حال مطابقتها للشروط الفنية المطلوبة و تزويد المتعاقدين بالبذار المعتمدة بسعر قدره 1585 ليرة للكيلو غرام الواحد.

ولفت الطويل إلى أن فرع المؤسسة يوفر بذار القمح المعقم والمغربل للمزارعين الراغبين بشرائها بشكل مباشر إضافة لتزويده فروع المصرف الزراعي التعاوني في مدينتي شهبا وصلخد وبلدة القريا بكميات منها بغية تخفيف الأعباء عن الفلاحين في عمليات شرائها التي تكون إما نقداً أو بموجب قروض للراغبين بذلك.

عمر الطويل