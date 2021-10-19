شاشات (ذاتية الشفاء) قريباً   

كاليفورنيا-سانا

أكد باحثون أنه سيتم في القريب العاجل التوصل إلى شاشات “ذاتية الشفاء” للهواتف المحمولة.

ويعمل باحثون من جامعة كونكورديا الأميركية على تطوير آلية فريدة للشفاء الذاتي للشاشات بهدف حمايتها من الانكسار، غبر تقنية نانوية.

وجاء في الورقة البحثية التي حملت عنوان المولدات النانوية الكهربائية القابلة للشفاء المنشورة في مجلة “ACS Nano” الخاصة بعلوم النانو، إن إحدى الصعوبات الرئيسية في هذه الأنواع من المشاريع هي الحفاظ على التوازن بين الخصائص الميكانيكية وخصائص الإصلاح الذاتي.

ويركز البحث على تحقيق الشفاء الكامل للخدوش في درجة حرارة الغرفة فقط حيث أنشأ الفريق الباحث شبكات بوليمر ذاتية الشفاء من خلال طرق تركيبية بسيطة للغاية أظهرت المواد المطورة نتائج ممتازة في درجة حرارة الغرفة.

ويتابع البحث توفر هذه المواد الوقت والمال للمستهلكين مع إطالة عمر المواد المستخدمة وتقليل العبء البيئي.

ويعاني الكثيرون من الانكسار المتكرر لشاشات هواتفهم المحمولة، الأمر الذي يتسبب بخسائر مادية كبيرة في بعض الأحيان، خصوصا إذا كان الهاتف من النوعيات المرتفعة الثمن.