سلطات النظام التركي تعتقل 97 شخصاً

اسطنبول-سانا

أصدرت سلطات النظام التركي مذكرات اعتقال بحق 158 شخصاً بينهم عسكريون في الخدمة بذريعة ارتباطهم بمحاولة الانقلاب التي جرت عام 2016 ضد رجب طيب أردوغان.

ونقلت رويترز عن السلطات قولها “إن مذكرات اعتقال صدرت بحق 110 طلاب عسكريين تم طردهم في أعقاب محاولة الانقلاب إضافة إلى 48 عسكرياً سابقاً أو في الخدمة الفعلية وتم تنفيذ عمليات بحث ومداهمة في 41 محافظة أسفرت عن اعتقال 97 منهم”.

يذكر أن نظام أردوغان شن حملات قمع شديدة منذ محاولة الانقلاب في تموز 2016 بهدف ملاحقة معارضيه وخصومه داخل البلاد حيث اعتقل وأقال عشرات آلاف الأشخاص من المدنيين والعسكريين.