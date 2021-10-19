رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ

كيتو-سانا

أعلن رئيس الإكوادور غييرمو لاسو حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد وطلب نشر وحدات الشرطة والجيش في الشوارع لمواجهة موجة أعمال العنف المرتبطة بتجارة المخدرات.

ونقلت فرانس برس عن لاسو قوله في كلمة نقلها التلفزيون إنه “ابتداء من هذه اللحظة ستنتشر قواتنا المسلحة وشرطتنا في الشوارع لأننا أعلنا حالة الطوارئ في سائر أنحاء البلاد”.

وأضاف لاسو الذي تولى منصبه في أيار الماضي أنه “في شوارع الإكوادور هناك عدو واحد فقط.. تجار المخدرات” معرباً عن أسفه لأنه “في السنوات الأخيرة انتقلت الإكوادور من كونها بلداً لتهريب المخدرات إلى بلد لتعاطي المخدرات أيضاً”.

وتعتبر الإكوادور الواقعة بين البيرو وكولومبيا أكبر الدول المنتجة للكوكايين ونقطة عبور رئيسية لشحنات المخدرات المتوجهة إلى الولايات المتحدة وأوروبا.

وبين شهري كانون الثاني وآب الماضيين ضبطت السلطات الإكوادورية نحو 116 طناً من المخدرات معظمها من الكوكايين مقابل 128 طنًا في العام 2020 بكامله.