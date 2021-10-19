الحرارة للانخفاض وأمطار متوقعة فوق المنطقة الساحلية

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها التدريجي لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية أن يكون الجو اليوم غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وخاصة فوق المناطق الساحلية ومائلا للبرودة ليلا خاصة في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة بينما تكون جنوبية غربية في المنطقة الجنوبية معتدلة مع هبات نشطة أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

غدا تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق المنطقة الساحلية .

درجات الحرارة المتوقعة لأيام