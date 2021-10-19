كورال غاردينيا يقدم عرضه الأول (الليلة الواحدة بعد الألف)

دمشق-سانا

تجربة جديدة خاضها كورال غاردينيا النسائي من خلال أول عرض مسرحي بصري غنائي له بعنوان “الليلة الواحدة بعد الألف” بقيادة الموسيقية القديرة غادة حرب احتضنه على مدار يومين مسرح الأوبرا بدار الأسد للثقافة والفنون.

العرض الذي كتبت السيناريو له آنا عكاش وألفت موسيقاه سفانة بقلة ومن تدريب غادة حرب استوحى قصته من حكايات ألف ليلة وليلة ولكن برؤى مختلفة.

بطلة عرض الليلة الواحدة بعد الألف شهرزاد التي أدت دورها المغنية الأكاديمية سناء بركات مستعيدة حكاياتها الشهيرة لزوجها شهريار الذي قتل ألف امرأة من النساء في مملكته وأدى دوره مغني الباريتون ميخائيل تادروس وهنا تقف شهرزاد حائرة وخائفة من مصيرها ومتعبة من سرد الحكايات ولم تعد تريد الاستمرار بهذه اللعبة بعد الآن.

العرض المسرحي الغنائي بني عبر سرد ما يقارب 11 قصة قدم خلالهن أغنيات جديدة كما استخدم في العرض تقنية الغرافيك لتكون مشاهده متكاملة العناصر الفنية والتقنية بتوقيع نادين الهبل.

حمل العرض عبر مشاهده رسالة مجتمعية كسر من خلالها الصورة المتعارف عليها للمرأة بشكل عام فخرج من عباءة النمطية التي وضعتها في مكان بعيد عن حقيقتها ليعبر العرض في الختام عن رؤى النساء وفق نظرة جديدة تؤدي إلى تغيير الأحداث.

وعكست المشاهد الثلاثة التي تألف العرض منها ثلاث رؤى أساسية الأولى تناولت حوار مغنيات الكورال وشهرزاد وأختها دنيازاد التي كان دورها داعماً لقرارات أختها وأدت دورها المغنية هبة فاهمه.

ويقدم المشهد الثاني تجديداً على صعيد الفكرة حيث تخرج بنات أفكار شهرزاد من كتابها ويتحولن لشخصيات حقيقية يسردن قصصهن بطريقتهن وتظهرن وجهات نظرهن مؤكدن فيه أن القصص الفريدة لها نهايات جديدة بعد أن غيبت أصواتهن في حكايات ألف ليلة وليلة عبر العصور.

ومن الحكايات التي تناولها العرض قصة تودد الجارية البارعة في كل العلوم والفنون والتي تخلى عنها الخليفة ليسد ديونه وقصة نور النهار الفتاة النبيلة العطوفة التي أحبها أبناء عمها الثلاثة وجابوا البلاد ليجلبوا لها أعظم مهر يقبل به والدها السلطان لتتحدث عن رغبتها هي في العرض.

ومن شخصيات العرض الملفتة أميرة لا اسم لها كما في قصة فاطمة في إدانة لإقدام الرواة غلى إغفال أسماء بعض شخوص قصصهن بدون سبب موجب.

ويقدم العرض روايات مغايرة للقصص الشهيرة كما في حكاية دليلة فنجد ابنتها زينب التي كانت مغيبة في الرواية الأصلية أصبح لديها في عرض غاردينا ما تقوله ويتكرر الأمر ذاته مع قصة الملكة زمرد تلك الجارية التي تنكرت بثياب رجل وحكمت مدينة ليناقش العرض رضاها عن قصتها أم أنها كانت ترغب بتغييرها.

أما بدر البدور إحدى شخصيات ألف ليلة وليلة الشهيرة بوصفها الأميرة التي أحبها علاء الدين وتزوجها بمساعدة مارد المصباح السحري وأنقذها من الساحر الشرير فعاشت حياتها بسعادة ورخاء يقدمها عرض “الليلة الواحدة بعد الألف” بصورة مختلفة وجديدة.

في المشهد الثالث في العرض المسرحي الغنائي تظهر صرخة شخصيات القصص وتمردهن على الرواية الأصلية ليطال التمرد شهرزاد وتطالب شهريار بالعيش بحياة طبيعية دون أن تتعرض لخوف القتل في اليوم الثاني.

حلم كورال غاردينيا تحقق من خلال تقديم عرض مسرحي غنائي متكامل العناصر ما يعكس تطور أداء مغنيات الكورال وإصرارهن على إيصال رسائل إنسانية من خلال الموسيقا لا تخص المرأة فقط وإنما تطال المجتمع بأكمله.

يذكر أن كورال غاردينيا النسائي يضم مجموعة من المغنيات من أساتذة وطالبات المعهد العالي للموسيقا ممن يمتلكن أصواتاً مميزة ومعرفة احترافية بتقنيات الغناء الجماعي والمنفرد والذي أسسته وتقوده غادة حرب مغنية الأوبرا من طبقة السوبرانو والأستاذة في المعهد العالي للموسيقا تمتد خبرتها في قيادة الجوقات والعمل الجماعي لسنوات طويلة بعد تتلمذها على يد الروسي بابينكو.

رشا محفوض