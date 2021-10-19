نصر الله: البعض يحاول جر لبنان إلى حرب أهلية ولا بد من تفويت الفرصة عليهم

بيروت-سانا

حذر الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله من أن بعض الأطراف اللبنانية تحاول جر لبنان إلى حرب أهلية خدمة لأجندات أمريكية وإسرائيلية مؤكداً ضرورة التحلي بالصبر والبصيرة لتفويت الفرصة عليهم.

وشدد السيد نصر الله في كلمة متلفزة اليوم نقلتها قناة المنار أن مؤسسة الجيش هي الضمانة الوحيدة للحفاظ على سيادة لبنان ووحدته مشيراً إلى مخطط البعض من المدعومين أميركياً وإسرائيلياً إحداث صدام بين المقاومة والجيش اللبناني.

كما أكد السيد نصر الله جهوزية المقاومة للدفاع عن لبنان وسيادته وقال إن الهيكل العسكري لحزب الله يضم مئة ألف مقاتل مدربين ومنظمين وأصحاب تجربة.. جهزناهم لندافع عن أرضنا ونفطنا وغازنا الذي يسرق أمام أعيننا ولنحمي كرامة وسيادة بلدنا من كل عدوان وإرهاب وليس للاقتتال الداخلي.

وفي قضية انفجار مرفأ بيروت قال السيد نصر الله: “نحن حريصون جداً على معرفة الحقيقة لأننا معنيون فهناك شهداء وجرحى وهناك أحياء دمرت.. وبالتالي لن ننكفئ لحظة عن الملف كمسؤولية سياسية حقيقية”.