مورافيتسكي يحذر من ظاهرة اغتصاب سلطات داخل دول الاتحاد الأوروبي

وارسو-سانا

حذر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي القادة الأوروبيين من وجود ظاهرة خطرة للغاية تقوم من خلالها مؤسسات مختلفة داخل الاتحاد باغتصاب سلطات لا تمتلكها وتفرض إرادتها على الدول الأعضاء الأخرى.

وذكرت فرانس برس أن مورافيتسكي أعرب في رسالة وجهها إلى دول الاتحاد عن أسفه إزاء استخدام الأدوات المالية لهذه المؤسسات لتنفيذ أجنداتها في إشارة إلى الصلاحيات الجديدة للمفوضية الأوروبية لحجب تمويلات الاتحاد الأوروبي إذا لم تمتثل هذه الدول لمعايير الاتحاد ولاسيما فيما يتعلق بالفساد أو سيادة القانون.

كما حذر مورافيتسكي من أن المؤسسات المدارة مركزياً والتي لا تخضع لأي إدارة ديمقراطية في بروكسل يمكن أن تحول الاتحاد الأوروبي إلى منظمة تتعارض مع قيم الاتحاد المشتركة داعياً القادة الأوروبيين إلى البقاء منفتحين على الحوار بشأن إصلاح الاتحاد.