افتتاح صرح الشهيد عصام زهر الدين بالسويداء تخليداً لقيم الشهادة وعظمتها

السويداء-سانا

تخليداً لقيم الشهادة وتضحيات الشهداء افتتح مساء اليوم في بلدة الصورة الكبيرة بمحافظة السويداء صرح الشهيد البطل اللواء شرف عصام زهرالدين وإيقاد شعلته خلال حفل إحياء الذكرى السنوية الرابعة لاستشهاده بمشاركة كبيرة من فعاليات رسمية وشعبية ودينية وعسكرية.

ويقع صرح الشهيد زهر الدين الذي ارتقى في الـ 18 من تشرين الأول 2017 خلال تأدية واجبه الوطني في الدفاع عن الوطن في مواجهة التنظيمات الإرهابية في دير الزور بجانب طريق دمشق السويداء عند مدخل محافظة السويداء الشمالي ويحتوي ثلاث قاعات تضم ضريح الشهيد ومعرضاً لمقتنياته وأسلحته التي كان يستخدمها وبزاته العسكرية ومنها التي استشهد بها وعددا من الصور والأوسمة والدروع والثناءات التي نالها خلال مسيرته العسكرية فيما زينت واجهة الصرح لوحتان جداريتان من رولييف نحت نافر تعكس قيم البطولة والشجاعة والشهامة والشهادة وذلك تخليدا لبطولته ليبقى منارة للأجيال القادمة وشاهداً على التضحية والفداء لجيشنا العربي السوري البطل الذي انتصر على أعتى قوى الإرهاب.

وفي كلمة له خلال الحفل أشار العماد محمود الشوا نائب وزير الدفاع إلى أن بناء الصرح يأتي مكرمة من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة تخليداً للشهادة وتكريما لعظمة الشهداء الذين رووا بدمائهم الزكية ثرى سورية ليهبوا لنا وللأجيال القادمة الحياة مؤكدين وحدة التراب السوري ومنهم الشهيد زهرالدين الذي ارتقى في دير الزور وهو ابن محافظة السويداء كغيره من شهداء الوطن وأبطال الجيش العربي السوري الذين يضحون بأرواحهم الطاهرة في مختلف ربوع سورية حتى تطهيرها من الإرهاب ولتبقى واحدة موحدة.

وفي كلمته أكد عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي ياسر الشوفي أن تاريخ سورية يصنعه الأبطال امتداداً من إرث الآباء والأجداد إلى البطولات التي صنعها الشهيد زهرالدين ورفاقه على امتداد ساحات الوطن والذين سطروا ملاحم البطولة والفداء وحققوا النصر.

شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين يوسف جربوع أشار في كلمته إلى أن قدر سورية قلب العروبة النابض أن تواجه المكائد وتشتد عليها المحن لكن قدرها كذلك أن الله أرسل لها رجالاً شرفاء عقدوا عزمهم على السير على نهج البطولة والفداء ونذروا أنفسهم دفاعاً عن الوطن ومنهم الشهيد زهرالدين الذي تمثل مآثر الآباء والأجداد في الدفاع عن قدسية الأرض والعرض.

وفي كلمة آل الشهيد قال شقيقه العميد أسامة زهرالدين إن الصرح الذي يحتض ضريح الشهيد تم بناؤه بتوجيه من الرئيس الأسد ليكون رمزاً لجميع شهداء سورية الأبرار الذين رووا بدمائهم الزكية أرضها.

حضر حفل إحياء ذكرى الاستشهاد وافتتاح الصرح وزير شؤون رئاسة الجمهورية منصور عزام ومحافظ السويداء همام صادق دبيات وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير وشيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حمود الحناوي ورئيس اللجنة الشعبية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومة المشروع الصهيوني الدكتور صابر فلحوط وعدد من رجال الدين المسيحي والإسلامي ومن أعضاء مجلس الشعب وضباط القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وحشد كبير من الفعاليات الأهلية والدينية والحزبية.