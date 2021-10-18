الشيوخ التشيكي: الرئيس زيمان غير قادر على أداء مهامه الرئاسية

براغ -سانا

أعلن رئيس مجلس الشيوخ التشيكي ميلوش فيسترتشيل أن رئيس البلاد ميلوش زيمان “غير قادر على أداء مهامه الرئاسية لأسباب صحية” مشيراً إلى احتمال تفعيل مادة في الدستور بشأن نقل صلاحيات الرئيس خلال فترة مرضه.

وقال فيسترتشيل خلال مؤتمر صحفي اليوم إن “الجواب الذي تلقاه من المشفى العسكري في براغ حول التوقعات القائمة بشأن صحة الرئيس زيمان تؤكد أنه غير قادر في ظل الوضع الحالي على القيام بأي من واجبات العمل أي المهام الرئاسية”.

وأشار فيسترتشيل إلى أنه تم اطلاع مدير مكتب الرئيس زيمان على هذه المعلومات وقال إن “قيادة مجلس الشيوخ أمام هذه المعلومات ترى أنه ليست هناك من طريقة أخرى للتصرف سوى تفعيل المادة الـ “66” من الدستور والتي تنص على نقل صلاحيات الرئيس إلى رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب”.

وأضاف فيسترتشيل.. سيتم غداً عقد اجتماع بين ممثلي قيادة مجلس الشيوخ ورؤساء الأحزاب في مجلس النواب لبحث موضوع كيفية نقل صلاحيات الرئيس خلال فترة مرضه.