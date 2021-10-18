خروقات العدوان السعودي مستمرة لاتفاق وقف النار في الحديدة

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 343 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة اليوم قوله: “من بين الخروقات 13 غارة لطيران تجسسي في الفازة والجبلية والتحيتا واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق طائرات تجسسية لقوى العدوان في أجواء عدة مناطق بالمحافظة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.