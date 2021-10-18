موسكو: مستعدون لحوار بناء مع واشنطن حول مكافحة الإرهاب

موسكو-سانا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي أوليغ سيرومولوتوف أن موسكو منفتحة على حوار مع واشنطن يخدم مصلحة الطرفين بشأن محاربة الإرهاب.

وقال سيرومولوتوف لوكالة “تاس” الروسية “واشنطن استخدمت في وقت سابق ذريعة بعيدة المنال لتعليق الاجتماعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب من جانب واحد والتي هي جزء من حوار رفيع المستوى تحت رعاية الوكالات الدبلوماسية لروسيا والولايات المتحدة والذي عقد في فيينا”.

وأضاف سيرومولوتوف “روسيا من جانبها مستعدة للنقاشات المهنية ذات المنفعة المتبادلة ولكن فقط من خلال الاهتمامات والمصالح المشتركة” مشيراً إلى أن الخدمات الخاصة الروسية والأمريكية لم تقطع اتصالاتها.

واعتبر نائب وزير الخارجية الروسي أنه من الضروري استمرار الاتصالات على أساس منتظم وأن الأعمال ذات الصلة يجب ألا تتوقف كما أنها لا يمكن أن تعتمد على الوضع السياسي.