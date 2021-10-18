الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يعاقب المنتخب الإنكليزي

نيون-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” معاقبة المنتخب الإنكليزي بخوض المباراتين المقبلتين على أرضه في المنافسات القارية دون جمهور.

وجاء قرار “اليويفا” بسبب الشغب الذي حدث خلال نهائي بطولة أوروبا “يورو 2020” أمام إيطاليا في استاد ويمبلي في تموز الماضي.

وأوضح “اليويفا” أنه أوقف تنفيذ العقوبة في المباراة الثانية بينما غرم الاتحاد الإنكليزي بـ 100 ألف يورو.

وكان المشجعون اشتبكوا مع بعضهم ومع المسؤولين واجتازوا الحواجز الأمنية واقتربوا من محيط ملعب ويمبلي قبل انطلاق المباراة النهائية التي انتهت بفوز إيطاليا بركلات الترجيح.

وأعلنت الشرطة البريطانية حينها إصابة 19 من أفرادها في حين ألقت القبض على 86 شخصاً منهم 53 داخل الملعب.