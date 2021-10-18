روسيا تحدد شرطها لتطبيع العلاقات مع الناتو

موسكو-سانا

طالبت روسيا اليوم حلف شمال الأطلسي “الناتو” بالتخلي عن النهج الرامي إلى “ردعها” كشرط أساسي لتطبيع علاقاتها معه.

ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب رئيس الوفد الروسي في اللجنة الأولى بالجمعية العامة للأمم المتحدة أندريه بيلووسوف قوله خلال جلسة لها اليوم إنه “طالما لم يتخل الحلف عن النهج الهادف إلى ردع روسيا فسيبقى التعاون والحوار معهم أمراً صعباً” مشيراً إلى أن دول الناتو تقوم “بتعزيز القدرات العسكرية وتنشيط تحركاتها العسكرية” على حدود روسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أعلن في وقت سابق اليوم قرار بلاده تعليق عمل بعثتها لدى حلف شمال الأطلسي “الناتو” اعتباراً من الأول من الشهر المقبل في خطوة تأتي رداً على طرد عدد من الدبلوماسيين الروس المعتمدين لدى الناتو موضحاً أن الإجراء يشمل عمل كبير المسؤولين العسكريين الروس لديه