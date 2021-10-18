باقري: ضرورة تعزيز العلاقات الإيرانية الروسية

موسكو-سانا

أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد حسين باقري أن إيران وروسيا لديهما القدرة على تعزيز العلاقات الثنائية بينهما ويمكن تسهيل ذلك من خلال العلاقات التي أقيمت بين الإدارات العسكرية في البلدين.

ونقلت وكالة انترفاكس عن باقري قوله خلال محادثات مع رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري غيراسيموف اليوم في موسكو: “في السنوات الأخيرة كان تعاوننا الثنائي يتوسع بشكل مطرد ومع ذلك لدينا فرص لتوسيع علاقاتنا بشكل أكبر”.

وأضاف “يمكن للعلاقات المتنامية بين القوات المسلحة الإيرانية والروسية أن تكون بمثابة دافع إضافي لتوسيع التعاون بين موسكو وطهران” لافتا إلى أن التعاون بين البلدين مستمر بالتوسع في مختلف المجالات وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب وتقديم المشورة في مختلف القضايا الناشئة بما في ذلك في المنطقة والعالم.

وأشار باقري إلى توقيع العديد من الاتفاقيات بين طهران وموسكو وهو ما يؤكد الأهمية الكبيرة للعلاقات في كلا البلدين.