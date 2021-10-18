تدريبات عسكرية ضخمة في القرم الروسية

موسكو-سانا

شاركت أكثر من 40 سفينة بما فيها الطراد “موسكفا” وهو السفينة الرئيسة لأسطول البحر الأسود الروسي بتدريبات عسكرية ضخمة في شبه جزيرة القرم.

وجاء في بيان صحفي صدر اليوم عن الأسطول ونقلته وكالة انترفاكس: “إن التدريبات المشتركة بين طواقم الأسطول وقوات المنطقة العسكرية الجنوبية جرت في ميدان أوبوك بالقرم حيث تدربت القوات الساحلية للبحرية الروسية على الدفاع عن جزء من شواطئ شبه الجزيرة الروسية ضد مجموعات تخريبية والتصدي لفرق اقتحام وقوات يتم إنزالها من سفن العدو”.

وأشار البيان إلى أن التدريبات تجري في إطار اختبار جاهزية القوات تحت قيادة قائد قوات المنطقة العسكرية الجنوبية “ألكسندر دفورنيكوف” لافتاً إلى أن التدريبات تجري بمشاركة 8 آلاف جندي ونحو 350 قطعة من الأسلحة والآليات العسكرية.

وفي نيسان الماضي شارك أكثر من 10 آلاف جندي و1200 قطعة من الأسلحة والآليات في المرحلة الرئيسة من تدريبات قوات المنطقة العسكرية الجنوبية وقوات المظلات الروسية.