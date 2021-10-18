حماة.. مهرجان أدبي لفرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب

حماة-سانا

المهرجان الذي أقامه فرع إدلب لاتحاد الكتاب العرب في مديرية الثقافة بمدينة حماة تضمن مشاركات متنوعة في الشعر والقصة مركزاً على المواضيع الوطنية والإنسانية.

وألقى الشاعر منير الخلف عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكتاب العرب نصوصاً شعرية غلب عليها الالتزام بالهم الإنساني والاجتماعي عبر شعر الشطرين والتمسك بالأصالة وانتقاء الروي الملائم للمواضيع.

وكانت نصوص الشاعرة أميمة إبراهيم رئيسة فرع اتحاد كتاب حماة تعبر عن التزام المرأة بقضايا الوطن ومواجهة الإرهاب والتصدي لكل من يحاول النيل من ثقافتنا وذلك بأسلوب نثري مشكل بالفن والصور.

وألقى الأديب سامي طه مدير ثقافة حماة بعض قصصه التي التزمت بقواعد بناء القصة وتكوينها الفني وعبرت عن حب الوطن والصمود وطرحت قضايا إنسانية واجتماعية.

وفي الوقت عينه ألقى الشاعر مجيب السوسي أمين سر فرع إدلب لاتحاد الكتاب قصائد شعرية كانت دمشق متجلية في معانيها إضافة إلى حب الوطن وذكرى تشرين والالتزام بأسلوب الشطرين وموسيقا الشعر واللغة.

النصوص الشعرية للشاعر محمد خالد الخضر رئيس فرع إدلب لاتحاد الكتاب عبرت عن الاهتمام بتحرير إدلب وكل الأراضي السورية المحتلة والصمود في وجه الإرهاب وذلك بأسلوب الشطرين ملتزماً الروي والقافية واللغة العربية.

حضر المهرجان أمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي في إدلب أسامة فضل ورئيسة مكتب الإعداد ميادة جبور وأعضاء قيادة الفرع وعدد من أعضاء مجلس الشعب والمثقفين وبعض أهالي إدلب.

عبد الله الشيخ