غدا معرض لمشاريع التخرج وأبحاث الطلاب المتميزة في كلية الهمك

دمشق-سانا

تحت عنوان “العمل لبناء سورية الأمل” تطلق كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق غداً معرضها الرابع لمشاريع تخرج وأبحاث الطلاب المتميزة لعام 2021 والذي تقيمه بالتعاون مع كلية الهندسة المعلوماتية والكلية التطبيقية والمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا وعدد من الجامعات الخاصة والمؤسسات العلمية والشركات والفعاليات الاقتصادية.

المعرض الذي يستمر لغاية يوم الخميس القادم يتضمن 140 مشروعاً وبحثا تطبيقيا في مجالات عدة منها الطاقة الشمسية وتوليد الكهرباء والبرمجة والتجهيزات الطبية والأطراف الصناعية وأتمتة الآلات الصناعية وإعادة تأهيل المكنات في المعامل التي تضررت جراء اعتداءات التنظيمات الإرهابية إضافة إلى أحدث استخدامات الروبوتات ولا سيما في مجال الوقاية من فيروس كورونا.

ويهدف المعرض إلى تطوير اختراعات ومشاريع الطلاب وابتكاراتهم التطبيقية والبحثية لتصبح منتجا قابلا للتسويق وخلق فرص عمل من خلال التواصل بين الشركات الصناعية والهيئة التعليمية المشرفة على المشاريع والطلاب الذين قاموا بتنفيذ المشاريع وتحقيق التواصل مع الجهات والشركات الراغبة في طرح مواضيع أو مشاريع لتطويرها في الأعوام التالية.

وأحدثت كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية عام 1962 كمعهد عال صناعي وتحولت إلى كلية عام 1972 استناداً إلى المرسوم التشريعي رقم 38 لعام 1972 وتضم ثمانية أقسام هندسية إضافة إلى قسم العلوم الأساسية وتعد من كبرى كليات جامعة دمشق حيث تضم ما يزيد على 17 ألف طالب وطالبة.

هيلانة الهندي