برشلونة يفوز بثلاثية على فالنسيا في الدوري الإسباني

مدريد-سانا

فاز فريق برشلونة الإسباني على ضيفه فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

سجل الهدف الأول لبرشلونة أنسو فاتي في الدقيقة الـ 13 بينما سجل الهولندي ممفيس ديباي الهدف الثاني عند الدقيقة الـ 41 ليختتم البرازيلي فيليبي كوتينيو بالهدف الثالث عند الدقيقة الـ 85 فيما سجل هدف فالنسيا الوحيد خوسي لويس غايا في الدقيقة الـ 5 من عمر المباراة.

وبهذه النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في المركز 7 بينما تجمد رصيد نادي فالنسيا عند النقطة 12 في المركز 9.