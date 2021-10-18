مقتل شخص بإطلاق نار في جامعة بلويزيانا الأمريكية

واشنطن-سانا

قتل شخص على الأقل جراء إطلاق نار اليوم في جامعة غرامبلينغ الحكومية في ولاية لويزيانا جنوب الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم الجامعة تيشا أرنولد لشبكة “سي ان ان” الأمريكية إنه “تم إطلاق عدة أعيرة نارية اليوم ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخرين بينهم طالب”.

وأشارت المتحدثة إلى أن هوية منفذ الهجوم لم تحدد في حين فتحت الشرطة تحقيقاً وألغت الجامعة جميع الفعاليات والصفوف الدراسية ليوم غد الأثنين.

وقتل شرطي وأصيب اثنان آخران أمس بإطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.