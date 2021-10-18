بيلاروس تطرد السفير الفرنسي

باريس-سانا

طردت بيلاروس اليوم السفير الفرنسي لديها نيكولا دو لاكوست وفق ما ذكرت متحدثة باسم السفارة الفرنسية.

ونقلت فرانس برس عن متحدثة باسم السفارة الفرنسية في مينسك قولها في بيان إن “السفير دو لاكوست غادر البلاد بعد أن طلبت السلطات في مينسك منه المغادرة بحلول يوم الاثنين” دون أن توضح سبب مطالبة السلطات البيلاروسية السفير الفرنسي بمغادرة البلاد.

وأضاف البيان إن دو لاكوست ودع موظفي السفارة وسجل رسالة بالفيديو ستظهر صباح الغد على موقع السفارة على الانترنت.

وكانت تقارير في وسائل الإعلام البيلاروسية أشارت إلى أن دو لاكوست لم يلتق الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو لتقديم أوراق اعتماده.