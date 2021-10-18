مقتل ثلاثة أشخاص برصاص شرطي جنوب الولايات المتحدة

واشنطن-سانا

قتل ثلاثة أشخاص برصاص شرطي في ولاية أركنساس جنوب الولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت وكالة نوفوستي عن الشرطة المحلية قولها إن “الشرطي أطلق النار خلال تصديه لاعتداء شخص مسلح بسكين في مدينة فورت سميث ثاني أكبر مدن الولاية” مشيرة إلى أن الشرطي يخضع حالياً لعملية جراحية في المستشفى دون أن تكشف تفاصيل أكثر عن الحادث.

وقتل شرطي وأصيب اثنان آخران أمس بإطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية.

وتعد حوادث إطلاق النار أمراً شائعاً في الولايات المتحدة مع انتشار ثقافة العنف في المجتمع الأمريكي وحق حيازة السلاح الفردي.