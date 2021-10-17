232 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي في الحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى تحالف العدوان السعودي ومرتزقته 232 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط في الحديدة اليوم قوله “من بين الخروقات 8 غارات لطيران تجسسي في الفازة واستحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس”.

وأشار إلى أن الخروقات تضمنت أيضا تحليق 15 طائرة تجسسية في أجواء الدريهمي والجبلية والجاح و23 خرقاً بقصف مدفعي و183 خرقاً بأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.