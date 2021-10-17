يوم حلو ويوم مر.. مسرحية للأطفال

دير الزور-سانا

قدمت فرقة آزورا المسرحية التابعة للمركز الثقافي العربي بدير الزور العرض الأول لمسرحية الأطفال “يوم حلو ويوم مر” الذي حمل مضامين ترفيهية وتعليمية للأطفال تعزز المفاهيم الصحيحة وتدعو للتعاون والمحبة والحفاظ على البيئة والمساهمة ببناء الوطن.

وذكر مخرج العمل ضرام سفان في تصريح لمراسل سانا أنه اعتمد كمخرج على عدة مدارس إخراجية حسبما يقتضي النص مركزا على المسرح الفقير الذي يعتمد على الطاقة البشرية بإمكاناتها غير المحدودة بعيدا عن ترف السينوغراف حيث سادت اللوحة البسيطة.

وأوضح ان فريق عمل المسرحية حاول صناعة عرض بصري ممتع دون إهمال الفكرة لافتا إلى أن الفكرة والفرجة بالنسبة له كمخرج هما الأساس وهما تؤمان حاول إيجاد التوازن بينهما.

وبينت المؤلفة إيناس سفان أن العمل موجه للأسرة حيث يطرح النص العديد من القضايا والأفكار والتي يمكن إسقاطها على واقعنا وذلك من خلال مملكة متخيلة يعيش سكانها من البشر والطيور والحيوانات بسعادة.

وتابعت سفان أن جشع وطمع ونرجسية زوجة الوزير في امتلاك أجمل قصر تتلاقى مع كسل وتهاون الدب الكاره لعمله والمحب للنوم والعسل في تدمير المملكة واقتلاع الأشجار فتهاجر العصافير والفراشات وتغادر الشمس غاضبة فتتحول المملكة إلى مكان مهجور وظلام دامس.

يذكر أن فريق العمل يتضمن إضافة الى المخرج والمؤلفة كلا من مساعد مخرج مهيار كريم ومصمم ومنفذ الأقنعة الفنان فاتح أبو جديع ومساعد تنفيذ مازن علوش وإضاءة جوني فياض وموسيقا حمادة سفان وإدارة منصة شام الحمود ومحمد بشار وسراج سلطان ومحمد راضي.

أما الممثلون فهم مهيار كريم وفرح الحمادة ومجد مرهج ومصعب نقشبندي وعبد الله البربوري وعباس العلو وحنين العلي وفرح جلال ورنا الحمود ولامار يساوي ومادلين السومة ولين بعاج ولانا يساوي وارم بعاج وماتلدا سفان.

إبراهيم ضللي