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الحرارة غداً إلى انخفاض وفرصة لهطل زخات من المطر

2021-10-17

دمشق-سانا

توالي درجات الحرارة انخفاضها لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها مساء اليوم أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً بشكل عام مع بقاء الفرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والساحلية ومائلاً للبرودة ليلاً خاصة في المرتفعات الجبلية والرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة مع هبات تتجاوز 50 كيلومتراً بالساعة.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 26/12
المنطقة الجنوبية 26/12
المرتفعات الجبلية 21/9
المنطقة الوسطى 25/17
المنطقة الساحلية 26/17
المنطقة الشمالية 25/16
منطقة الجزيرة 27/18
المنطقة الشرقية 28/18
منطقة البادية 27/16

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