ضبط كمية كبيرة من الهيرويين في ميناء ملبورن الأسترالي

كانبيرا-سانا

ضبطت الشرطة الأسترالية أكبر شحنة هيرويين في البلاد بقيمة نحو 140 مليون دولار أسترالي أي ما يعادل 104 ملايين دولار أمريكي.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن السلطات قولها إن شحنة الهيرويين تزن 450 كيلوغراماً وتضم 1290 عبوة تم اكتشافها في حاوية تحمل شحنة من السيراميك أرسلت من ماليزيا إلى شركة تقع في ملبورن وتم ضبطها في ميناء ملبورن وهو الأكبر في البلاد.

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على شخص ماليزي على خلفية الحادثة.

بدورها قالت كريسي باريت من الشرطة الفيدرالية إن تلك الشحنة كان بالإمكان تقسيمها إلى ملايين الجرعات الفردية مشيرة إلى أن عملية المصادرة أنقذت حياة الكثير من الأشخاص.