القوات العراقية تقبض على أربعة إرهابيين

بغداد-سانا

ألقت قوات الأمن العراقية القبض على أربعة إرهابيين خلال عمليات نوعية في كل من قضاء الطارمية شمال بغداد والأنبار وكركوك.

ونقلت وكالة الانباء العراقية واع عن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول قوله في بيان اليوم “إن جهاز مكافحة الإرهاب تمكن بالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي في قضاء الطارمية شمال بغداد والأنبار وكركوك من إلقاء القبض على 4 إرهابيين”.

وتواصل القوات العراقية ملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق العراقية حيث ألقت الأسبوع الماضي القبض على سبعة إرهابيين بمحافظة نينوى.