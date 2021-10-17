رعد يدعو إلى محاسبة مرتكبي كمين الطيونة

بيروت- سانا

دعا رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب اللبناني محمد رعد إلى ضرورة محاسبة مسلحي ميليشيا القوات اللبنانية مرتكبي الكمين ضد المتظاهرين السلميين في الطيونة ببيروت مشددا على أن المقاومة لن تقبل بأن تذهب دماء الضحايا هدرا ولكنها لن تنجر إلى الفتنة.

ونقل موقع قناة المنار عن رعد قوله في كلمة في بلدة الزرارية في الجنوب اللبناني إن غدر القوات اللبنانية بالمتظاهرين السلميين الخميس الماضي في الطيونة له حسابه لكننا لن نندفع لحرب أهلية ولن نهدد السلم الأهلي مع أننا لن نقبل بأن يذهب هذا الدم هدرا مذكرا بأن تاريخ هؤلاء مجازر وتهديد للسلم الأهلي وطعن له وهم العنصريون المتصهينون في ساحتنا الداخلية وهم مرتزقة الخارج وقال رعد إن على الدولة اللبنانية أن تجري التحقيقات وأن تصل إلى الجاني ومحاسبته وهذا هو عملها مشدداً على أن الحقد المتراكم والضغينة يشكل خيار هؤلاء السياسيين وهو ضد مصلحة لبنان وسيادته.

وكان سبعة لبنانيين قتلوا أول أمس وأصيب ستون آخرون بجروح جراء كمين نفذه مسلحون من ميليشيا القوات اللبنانية بحق متظاهرين سلميين خرجوا للتعبير عن موقفهم الرافض لتسييس التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.